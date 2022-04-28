На Северном флоте проводится кампания по пополнению рядов военных психологов

На Северном флоте проходит агитационная кампания, целью которой является поиск и отбор кандидатов, изъявляющих желание освоить профессию военного психолога в Военном университете имени князя Александра Невского.

Специалистами регионального центра психологической работы (Северного флота) организованы и проводятся информационные мероприятия в воинских частях среди военнослужащих, проходящих службу по призыву и по контракту. Особое внимание уделяется кандидатам с наличием боевого опыта, имеющим государственные награды и ведомственные знаки отличия.

К работе кампании привлечены начальники групп психологической работы и специалисты-психологи воинских частей Северного флота. Они активно распространяют информационные материалы, проводят встречи с личным составом, доводят информацию заинтересованным семьям военнослужащих.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, помимо этого, организовано взаимодействие с руководителями общеобразовательных организаций региона с целью проведения мероприятий военно-профессиональной ориентации среди выпускников школ. Специалисты регионального центра проводят с обучающимися встречи, на которых рассказывают о профессии военного психолога, истории факультета психологии Военного университета Минобороны России, а также обеспечивают заинтересовавшихся ребят информационными материалами.