На Северном флоте проводится комплекс мероприятий по психологической подготовке военнослужащих, действующих в суровых условиях Крайнего Севера

Специфика деятельности военнослужащего предъявляет высокие требования к его психофизиологическим качествам, среди которых ключевым является устойчивость и адаптивность к стрессу. Поэтому эффективные методы психологической подготовки привлекают к себе пристальное внимание командиров, понимающих необходимость реализации целостной системы научно обоснованных психологических мероприятий.

Так, подготовка личного состава 80-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота к успешному выполнению специальных задач неразрывно связана с формированием и развитием у военнослужащих этих профессионально важных качеств.

Специалисты психологической службы бригады при проведении мероприятий по повышению психологической грамотности не только информируют личный состав о проявлениях психики в экстремальных условиях и особенностях поведения в условиях учебно-боевой деятельности, но и отрабатывают на практических занятиях навыки первой психологической само- и взаимопомощи.

В свою очередь региональный центр психологической работы (Северного флота) осуществляет методическую поддержку психологов бригады, осуществляя всесторонний анализ влияния стресс-факторов современного боя и обобщая передовой опыт.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, под их руководством специалисты в дальнейшем реализуют психопрофилактическую программу по сохранению психического здоровья личного состава и комплекс мероприятий по целевой психологической подготовке, способствующих эффективному решению личным составом бригады поставленных задач.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12415600@egNews