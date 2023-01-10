На Северном флоте проводятся занятия по вождению боевых машин в сложных метеоусловиях

С военнослужащими мотострелковой бригады Северного флота в Мурманской области начались практические занятия по вождению автомобильной и гусеничной техники в ночных условиях.

Занятия стали первым учебным опытом для молодых водителей и механиков-водителей по вождению в темное время суток многоцелевых тягачей МТЛБ, двухзвенных вездеходов ТТМ-4902ПС-10 и автомобилей КамАЗ-4310.

Занятия проходят на специально оборудованном полигоне, где в равной степени представлены особенности рельефа местности Заполярья: редколесье, овраги, скопления валунов и прочие естественные преграды. Для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован искусственными препятствиями: колейным мостом, рвом, противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подобные занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики, когда действовать приходится в условиях полярной ночи, глубокого снега, низких температур и ветровых нагрузок.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12450916@egNews