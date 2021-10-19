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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.21 13:30

На Северном флоте пройдут «Командирские старты»

С 20 по 23 октября в главной базе Северном флоте – городе Североморске состоятся традиционные спортивные соревнования среди военнослужащих командного профиля под названием «Командирские старты». В них примут участие несколько десятков офицеров от командиров взводов до командиров соединений. Они продемонстрируют свою силу, быстроту, выносливость и точность в спортивном зале, бассейне и стрелковом тире.

Церемонии открытия и закрытия, а также часть легкоатлетических состязаний пройдёт в универсальном спортивном комплексе «Старт» в Североморске.

В прошлом году в «Командирских стартах» в составе команд впервые участвовали женщины-военнослужащие. Победу одержала представительница армии ВВС и ПВО Северного флота лейтенант медицинской службы Валентина Вербенкина. В общей сложности она набрала 3574 балла, показав лучший результат в четырёхборье (стрельба из пистолета Макарова, плавание, бег и сгибании-разгибании рук в упоре лёжа).

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам соревнований участники, показавшие наилучшие спортивные результаты, отправятся для участия на всеармейских соревнованиях «Командирские старты» в Москву. Возглавит команду победителей один из высших офицеров уровня командующего объединением или заместителя командующего флотом.

На Северном флоте соревнования «Командирские старты» проводятся седьмой год, каждый раз привлекая всё большее количество офицеров.

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