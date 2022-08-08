На Северном флоте пройдут мероприятия военно-технического форума «Армия-2022»

С 19 по 21 августа на Северном флоте пройдут мероприятия региональной программы военно-технического форума «Армия-2022», которые повторяются уже не первый год и стали традиционными. В них будет задействовано более 1000 военнослужащих. К показу зрителям спланированы более 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники.

Выставки будут развёрнуты на трёх площадках в Мурманской области: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в посёлке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Северного флота возле посёлка Кильдинстрой под Мурманском.

Открытие мероприятий форума пройдёт в Североморске под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

Свою технику, вооружение, снаряжение и оборудование жителям и гостям города покажут военные моряки надводных кораблей соединений Кольской флотилии, флотские спасатели, воины ПВО, спецназа, военнослужащие беспилотной авиации, а также частей материально-технического обеспечения и военной полиции.

В парке «Патриот» пройдёт выставка современного вооружения береговых и инженерных войск, ПВО и беспилотной авиации Северного флота, а также исторической бронетанковой и автомобильной техники. Состоятся концерты самодеятельных творческих коллективов из Мурманской области. Для зрителей будет работать полевая кухня, палатки и ларьки «Военторга».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на всех площадках форума будут работать пункты отбора граждан на военную службу по контракту, в которых все желающие смогут получить консультации по вопросам прохождения военной службы в различных воинских частях Северного флота, о правах и льготах военнослужащих, а также по оформлению необходимых документов для поступления на военную службу по контракту.

В рамках научно-деловой программы форума «Армия-2022» на Северном флоте будет проведена военно-научная конференция по теме комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». В ходе конференции будут рассмотрены предварительные итоги проведённых этапов второго сезона экспедиции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12432103@egNews