На Северном флоте пройдут соревнования по боксу

Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске начинается чемпионат по боксу в рамках 87-й спартакиады флота. 13 февраля состоятся финальные бои и награждение спортсменов. Соревнования, как и в прошлом году, пройдут в спортивном комплексе «Арочный». В них примут участие 54 спортсмена из основных объединений, соединений и частей Северного флота.

Боксёры разделены на десять весовых категорий. Самые лёгкие бойцы имеют массу тела до 49 килограммов, самые тяжёлые – свыше 91.

Торжественное открытие чемпионата состоится в 15 часов под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. После этого будут проведены первые поединки на ринге. Как сообщает пресс-служба СФ, состязания боксёров также продолжатся с 17 часов в пятницу.

По результатам чемпионата из лучших бойцов будет сформирована сборная, которой предстоит защитить честь Северного флота на межфлотских и всеармейских соревнованиях.