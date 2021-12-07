На Северном флоте ревакцинировано более 30 тысяч военнослужащих

В рамках ревакцинации личного состава ВС РФ от новой коронавирусной инфекции на Северном флоте получили повторную прививку более 30 тысяч военнослужащих. Мероприятия проходят с опережением плана. До 31 декабря остаётся привить менее семи процентов военнослужащих. Только за прошлую неделю было ревакцинировано более полутора тысяч военнослужащих.

Ревакцинация, как и первичная вакцинация, проводится отечественным двухкомпонентным препаратом «Спутник V» при отсутствии у прививаемых медицинских противопоказаний. Все военнослужащие делают прививку добровольно, осознавая ответственность за состояние своего здоровья перед товарищами и командованием.

Как сообщает пресс-служба СФ, первыми ревакцинацию прошли представители командования флота, объединений и соединений, экипажи кораблей и подводных лодок, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство и личный состав частей постоянной боеготовности.

По мнению специалистов медицинской службы Северного флота, у военнослужащих сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, что подтверждает низкий уровень заболеваемости в их среде.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397486@egNews