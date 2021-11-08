На Северном флоте сформирована сборная офицеров для участия в финале спортивных соревнований «Командирские старты» в Москве

По результатам военно-спортивные соревнований «Командирские старты», которые прошли в главной базе Северного флота – Североморске, приказом командующего флотом определён состав сборной команды офицеров, которые будут защищать спортивную честь СФ на всеармейских соревнованиях в Москве.

Возглавил сборную заместитель командующего Северным флотом по вооружению контр-адмирал Юрий Трипольский, который является неоднократным призёром и чемпионом различных состязаний по зимнему плаванию. От командующих объединениями Северный флот представит командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Олег Зверев. Также в команду вошли ещё десять офицеров в воинских званиях от лейтенанта до капитана 1 ранга и четыре офицера остались в резерве, на случай замены в основном составе сборной.

Флотский отборочный этап соревнований проходил в октябре. В течение трех дней 75 военнослужащих командного состава от командиров взводов до командиров соединений сдавали нормативы на силу, быстроту, выносливость и точность.

Второй год подряд в «Командирских стартах» участвовали женщины-военнослужащие. Среди них наилучший результат в четырёхборье (стрельба из пистолета Макарова, плавание, бег и отжимания от пола) продемонстрировала представительница центра связи Северного флота лейтенант Анастасия Романовская. Она набрала 3678 баллов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, торжественная церемония награждения участников и закрытия соревнований состоялась в универсальном спортивном комплексе «Старт». Победителей и призеров поздравил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Он пожелал офицерам достойно представить флот на Всеармейских состязаниях.