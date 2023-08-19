На Северном флоте состоится гонка «Герои Севера – Заполярный рубеж»

На Северном флоте состоится гонка по пересеченной местности «Герои Севера – Заполярный рубеж». В настоящее время к участию в соревнованиях заявлено более 70 команд.

Все команды разделены на две группы и четыре дивизиона, в зависимости от состава участников. В каждую входят по четыре спортсмена. Команды могут быть мужскими или смешанными (не менее двух женщин). В первой группе будут соревноваться военнослужащие в дивизионах с мужскими и смешанными командами. Во второй группе – гражданские жители Мурманской области.

Гонка по пересеченной местности с препятствиями «Герои Севера – Заполярный рубеж» состоится 20 августа в городском поселении Кильдинстрой Кольского района Мурманской области – на территории военно-патриотического парка «Патриот» Северного флота.

Кроме того, здесь будет развернута масштабная выставка военной техники и вооружения, а также информационный пункт по отбору кандидатов на военную службу по контракту на корабли и в береговые части Северного флота.

Все желающие поступить на военную службу по контракту смогут побеседовать с представителями воинских частей, выбрать для себя наиболее подходящий вид и род войск, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476121@egNews