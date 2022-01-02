На Северном флоте состоится Новогодний блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд

6 января на ледовой площадке в поселке авиаторов Северного флота Североморск-3 состоится Новогодний блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги.

В турнире примут участие детские команды «Спутник», «Торос» и «Палубник» представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота.

В команду «Спутник» вошли дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты и береговых войск, в «Торос» – центра материально-технического обеспечения Северного флота, в «Палубник» – палубной авиации флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, торжественная церемония открытия блиц-турнира начнется в 10.00, игры детских команд пройдут по круговой системе, каждая команда сыграет с каждой.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12401536@egNews