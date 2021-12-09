На Северном флоте состоится открытый чемпионат по баскетболу

На Северном флоте состоится пятый открытый чемпионат по баскетболу. Он продлится в течение двух недель.

На данный момент своё участие в соревнованиях подтвердили 14 команд из основных объединений, соединений и воинских частей флота, а также гражданских учреждений закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Мурманской области. В зависимости от уровня мастерства они будут распределены на два дивизиона.

Как сообщает пресс-служба СФ, игры пройдут на площадках в ЗАТО Гаджиево и в ЗАТО г.Североморск. Торжественное открытие состоится 11 декабря в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы подводных сил Северного флота, а закрытие и медальная церемония ожидаются 25 декабря в аналогичном спорткомплексе уже в Североморске.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397831@egNews