На Северном флоте состоится открытый чемпионат по русскому жиму

8 апреля в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в городе Североморске состоится открытый чемпионат Северного флота по русскому жиму.

Планируется, что в соревнованиях примут участие 12 команд в двух группах, в общей сложности в чемпионате будут участвовать более 80 спортсменов от объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

Русский жим - это разновидность силового спорта (пауэрлифтинга), в котором спортсмен, лёжа на спине осуществляет жим штанги фиксированного веса наибольшее количество повторений. Судейское жюри будет оценивать участников состязаний, как в личном, так и в командном зачёте.

В классическом русском жиме существуют следующие категории: для мужчин вес штанги 55, 75 и 100 килограмм, для женщин – 35 килограмм. Деление спортсменов на весовые категории отсутствует, и чтобы нивелировать фактор собственного веса участников, результат считается по формуле коэффициента атлетизма: вес штанги в килограммах умножается на количество повторений, полученный тоннаж делится на собственный вес спортсмена в килограммах и, в итоге, получается личный коэффициент атлетизма каждого спортсмена.

В зачёт идёт результат не менее восьми повторений.

Торжественное открытие чемпионата состоится в субботу, 8 апреля, 10 часов. Мандатная комиссия начнёт свою работу с 9 часов.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках открытого чемпионата в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» будут развернуты выставки военной техники службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота, средств инженерного вооружения, организованы выступления концертной бригады Ансамбля песни и пляски Северного флота, а также горячее питание и торгово-бытовое обслуживание.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12463063@egNews