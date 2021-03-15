Мурманская область и «Яндекс» заключили соглашение о сотрудничествеПод Североморском взрывают, подъезд к городу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.03.21 12:30

На Северном флоте состоялась интеллектуальная игра для военнослужащих

В Доме офицеров главной базы Северного флота – Североморска состоялась интеллектуальная игра-викторина для военнослужащих по названием «Армия и Флот на защите Отечества». Она была организована научными сотрудниками Военно-морского музея Северного флота с целью проверки в игровой форме уровня знаний военной истории молодых воинов-североморцев и популяризации интереса к изучению Мировой и Отечественной истории среди военнослужащих.

В игре приняли участие пять команд офицеров и военнослужащих по контракту из основных объединений и соединений флота: подводных сил («Подводные витязи»), Кольской флотилии («Альбатрос»), армии ВВС и ПВО («Крылья Севера»), армейского корпуса («Полярные витязи») и дивизии ракетных кораблей («Посейдон»). В течение пять раундов они отвечали на вопросы по истории Первой и Второй мировых войн, о предметах искусства этих эпох и выдающихся личностей. Демонстрировали знания музыкальных произведений, а также советских и российских фильмов на военную тематику. Последним этапом стал конкурс капитанов команд, которые отвечали на вопросы по истории Северного флота

За каждый правильный ответ команда получала по одному баллу. В каждом раунде было задано от 7 до 14 вопросов. Ответы игроков оценивала судейская коллегия, состоящая из сотрудников военно-морского музея флота под председательством директора филиала музея – Краснознамённая подводная лодка «К-21» Юрия Волощенко.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам игры победу одержали военнослужащие армейского корпуса из команды «Полярные витязи», второе место заняла сборная «Посейдон», состоящая из военных моряков соединения ракетных кораблей, третьими стали представители Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Все призёры были награждены грамотами и памятными подарками.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и денег не жалко!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 45 копеек, доллар теряет почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2021-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика