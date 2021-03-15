На Северном флоте состоялась интеллектуальная игра для военнослужащих

В Доме офицеров главной базы Северного флота – Североморска состоялась интеллектуальная игра-викторина для военнослужащих по названием «Армия и Флот на защите Отечества». Она была организована научными сотрудниками Военно-морского музея Северного флота с целью проверки в игровой форме уровня знаний военной истории молодых воинов-североморцев и популяризации интереса к изучению Мировой и Отечественной истории среди военнослужащих.

В игре приняли участие пять команд офицеров и военнослужащих по контракту из основных объединений и соединений флота: подводных сил («Подводные витязи»), Кольской флотилии («Альбатрос»), армии ВВС и ПВО («Крылья Севера»), армейского корпуса («Полярные витязи») и дивизии ракетных кораблей («Посейдон»). В течение пять раундов они отвечали на вопросы по истории Первой и Второй мировых войн, о предметах искусства этих эпох и выдающихся личностей. Демонстрировали знания музыкальных произведений, а также советских и российских фильмов на военную тематику. Последним этапом стал конкурс капитанов команд, которые отвечали на вопросы по истории Северного флота

За каждый правильный ответ команда получала по одному баллу. В каждом раунде было задано от 7 до 14 вопросов. Ответы игроков оценивала судейская коллегия, состоящая из сотрудников военно-морского музея флота под председательством директора филиала музея – Краснознамённая подводная лодка «К-21» Юрия Волощенко.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам игры победу одержали военнослужащие армейского корпуса из команды «Полярные витязи», второе место заняла сборная «Посейдон», состоящая из военных моряков соединения ракетных кораблей, третьими стали представители Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Все призёры были награждены грамотами и памятными подарками.