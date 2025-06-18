На Северном флоте состоялась мемориальная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби

17 июня в городе-герое Мурманске прошла мемориальная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби. В рамках акции состоялась церемония передачи в Главный Храм Вооружённых Сил Российской Федерации частицы пламени Вечного огня мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и земли с мест наиболее значимых сражений военных лет в Заполярье.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника военно-политического управления Северного флота капитан 1 ранга Андрей Сизов и заместитель главы города Мурманска – начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин, военнослужащие Мурманского территориального гарнизона и жители города.

А 16 июня военнослужащие подводных сил Северного флота в рамках мероприятий акции в Долине Славы, как в месте наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны в Заполярье, провели церемонию забора земли.

Частица Вечного огня из города-героя Мурманска и гильза с землей из Долины Славы ко Дню памяти и скорби будут доставлены в Москву.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны Российской Федерации проводит мемориальную акцию, в рамках которой предусмотрена передача частиц пламени от Вечных огней мемориалов, а также земли с полей наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Главный Храм Вооружённых Сил Российской Федерации и Центральный музей Вооружённых Сил России.

Фото: https://mil.ru/news/f050d7c3-3450-4b02-920a-3a4897201626