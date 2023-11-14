На Северном флоте состоялась плановая тренировка спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий»

В Кольском заливе экипаж АС-34 выполнил работы по предварительному приготовлению подводного аппарата к плаванию и отработал действия операторов-манипуляторов.

После выгрузки подводного обитаемого аппарата на плав были выполнены морские элементы такие, как движение задним и передним ходом, изменение курса и скорости с помощью маршевого и лагового движительного комплекса. Все элементы экипаж аппарата отрабатывал в надводном положении.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в мероприятии принимали участие военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил работы под водой и был возвращён обратно на борт судна-носителя «Михаил Рудницкий».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12485713@egNews