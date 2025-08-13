На Северном флоте состоялась военно-историческая конференция

В штабе Северного флота под руководством командующего флотом адмирала Константина Кабанцова состоялась военно-историческая конференция на тему «Применение опыта Советско-финляндской войны 1939-1940 годов в условиях современной военно-политической обстановки». В ходе конференции участники обсудили результаты научно-исследовательской работы, посвящённой изучению истории Северного флота.

В конференции приняли участие должностные лица органов военного управления Северного флота, командующие (командиры) объединений и соединений флота, а также специалисты по истории Советско-финляндской войны.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, «эта война явилась первым серьёзным испытанием для молодого советского Северного флота, в ходе которого моряки-североморцы получили боевой опыт. Мы проводим военно-историческую конференцию, целью которой является изучение причин возникновения войны, анализ хода боевых действий и задач, которые решал Северный флот».

Были заслушаны доклады должностных лиц Северного флота и приглашенных специалистов по истории Советско-финляндской войны, в том числе доклад доктора исторических наук, профессора Владимира Николаевича Барышникова на тему: «Советско-финляндские отношения и начало «зимней войны».

В своих выступлениях участники военно-исторической конференции отметили особенности советско-финляндских отношений в период начала ведения боевых действий и военно-политической обстановки к началу Советско-финляндской войны. Основной акцент в своих изысканиях был сделан на планировании боевых действий, применении кораблей, подводных лодок и сухопутных частей Северного флота, а также действиях 104-й горнострелковой дивизии по взятию Петсамо.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, конференция проводилась с целью необходимости обмена информацией о причинах, ходе и результатах Советско-финляндской войны, изучения опыта войны применительно к современным условиям, а также противодействию попыткам фальсификации истории в части, касающейся причин войны, описания действий войск 14-й армии Карельского фронта и сил Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/53342696-5b74-4c47-bfb2-68b181fa081a