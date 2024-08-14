На Северном флоте состоялась военно-научная конференция на тему «Северный флот на рубеже веков»

Вчера в штабе Северного флота состоялась военно-научная конференция на тему «Северный флот на рубеже веков», в ходе которой участники обсудили результаты научно-исследовательской работы, посвященной изучению истории современного Северного флота.

По видеоконференцсвязи в работе военно-научной конференции принял участие Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, по инициативе которого на Северном флоте началась данная кропотливая работа.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, под общим руководством которого прошла военно-научная конференция, «исследования такого длительного периода в истории Северного флота осуществлялись впервые за последние 20 лет, а по масштабу привлекаемых к работе органов военного управления и сил (войск) не имеют аналогов».

В ходе конференции были заслушаны командующие объединениями, командиры соединений и другие должностные лица по итогам изучения истории Северного флота в период с 1991 года по настоящее время, в том числе и по результатам изучения истории родовой составляющей флота – подводных и надводных сил, авиации и войск ПВО, береговых (сухопутных) войск и береговых ракетно-артиллерийских войск.

В конференции приняли участие руководящий состав флота, объединений, соединений, а также представители главного командования Военно-морского флота и Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», представители других флотов ВМФ России, научные работники Санкт-Петербургского государственного университета и Музея истории подводных сил России им. А.И. Маринеско.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на основании достигнутых в 2024 году результатов научно-исследовательской работы планируется подготовка к изданию в следующем году книги «Северный флот на рубеже веков», ориентированной как на военнослужащих флота, так и на широкий круг читателей.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12525120@egNews