На Северном флоте состоялись хоккейные матчи чемпионата на кубок командующего Северным флотом

На Северном флоте состоялись очередные хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в рамках чемпионата на кубок командующего Северным флотом.

На ледовой арене Северного флота в Североморске состоялись две игры. Команда «Гроза» соединения противовоздушной обороны выиграла 15:2 у хоккеистов палубной авиации «Палубник». Победу со счётом 4:1 одержала команда штаба и управления Северного флота «К-21» над командой дивизии подводных лодок «Торнадо».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в посёлке Кильдинстрой Мурманской области на домашней ледовой арене команда одной из частей центрального подчинения «Армеец» принимала команду «Пётр Великий». Встреча завершилась со счётом 9:5.

На ледовой площадке в городе Снежногорске игроки команды центра материально-технического обеспечения «Торос» уступили 3:26 хоккеистам команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=1249033