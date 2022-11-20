На Северном флоте состоялись очередные хоккейные матчи
В круглогодичной ледовой арене Северного флота состоялись очередные хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом.
Хоккеисты команды Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Альбатрос» одержали уверенную победу над командой дивизии подводных лодок «Торнадо», выиграв со счётом 11:1.
Лётчики из команды «Гроза» армии ВВС и ПВО одержали две победы подряд, выиграв со счётом 7:3 команду «Торос» центра материально-технического обеспечения и команду «Палубник» палубной авиации - 11:3.
Команда штаба и управления Северного флота «К-21» победила команду «Торос», выиграв со счётом 6:2.
Встреча команд дивизии ракетных кораблей Северного флота «Авианосец» и «Пётр Великий», завершилась со счётом 4:1 победой хоккеистов тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Хоккеисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ «Спасатель» одержали победу со счётом 5:4 над командой «Авианосец».
Как сообщает пресс-служба СФ, во время проведения матчей любители хоккея и члены семей хоккеистов Северного флота активно поддерживали свои команды.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12445961@egNews