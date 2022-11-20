На Северном флоте состоялись очередные хоккейные матчи

В круглогодичной ледовой арене Северного флота состоялись очередные хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом.

Хоккеисты команды Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Альбатрос» одержали уверенную победу над командой дивизии подводных лодок «Торнадо», выиграв со счётом 11:1.

Лётчики из команды «Гроза» армии ВВС и ПВО одержали две победы подряд, выиграв со счётом 7:3 команду «Торос» центра материально-технического обеспечения и команду «Палубник» палубной авиации - 11:3.

Команда штаба и управления Северного флота «К-21» победила команду «Торос», выиграв со счётом 6:2.

Встреча команд дивизии ракетных кораблей Северного флота «Авианосец» и «Пётр Великий», завершилась со счётом 4:1 победой хоккеистов тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Хоккеисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ «Спасатель» одержали победу со счётом 5:4 над командой «Авианосец».

Как сообщает пресс-служба СФ, во время проведения матчей любители хоккея и члены семей хоккеистов Северного флота активно поддерживали свои команды.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12445961@egNews