На Северном флоте состоялись очередные хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом.

Команда палубной авиации Северного флота «Палубник» одержала победу над командой подводных сил флота «Тайфун», выиграв со счётом 4:3.

Хоккеисты управления поисковых и центра материально-технического обеспечения «Торос» выиграли со счётом 9:6 у команды «Тайфун».

Команда Кольской флотилии разнородны сил Северного флота «Альбатрос» одержала победу над командой «Тайфун», матч закончился со счётом 12:2.

«Пётр Великий» уступил со счётом 2:3 команде соединения противовоздушной обороны «Ракета».

Как отмечает пресс-служба СФ, во время проведения матчей любители хоккея и члены семей хоккеистов Северного флота активно поддерживали свои команды.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12497991@egNews