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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.24 08:00

На Северном флоте состоялись очередные хоккейные матчи

На ледовой арене Северного флота состоялись очередные хоккейные матчи. Команды 2-го дивизиона завершили регулярную часть игр на Кубок командующего Северным флотом.

В ходе встречи хоккейных команд «Ракета» и «Пётр Великий» в упорной борьбе со счётом 7:5 победила команда «Ракета».

Далее на льду состоялась следующая встреча, где в упорной борьбе со счётом 16:1 хоккейная команда «К-21» обыграла команду «Армеец».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам игр во втором дивизионе «золото» у хоккейной команды «К-21» штаба и управления Северного флота, на втором месте хоккеисты команды соединения противовоздушной обороны – «Ракета», «Пётр Великий» замыкает тройку призёров.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509836@egNews

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