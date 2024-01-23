На Северном флоте состоялись очередные хоккейные матчи чемпионата на Кубок командующего СФ

На Северном флоте состоялись очередные хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом.

Хоккеисты команды штаба и управления Северного флота «К-21» выиграли со счётом 6:4 у команды «Армеец» одной из частей центрального подчинения.

Команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» одержала две победы. Первую над командой соединения противолодочных кораблей «Шквал», выиграв со счётом 3:2, во второй игре обыграли команду подводных сил «Тайфун» со счётом 12:2.

Хоккеисты команды «Пётр Великий» встретилась на льду с соединением противовоздушной обороны «Ракета», победу со счётом 5:4 одержал «Пётр Великий».

Команда «Шквал» уступила команде «Торос» центра материально-технического обеспечения, матч закончился со счётом 4:5.

Во время проведения матчей любители хоккея и члены семей хоккеистов Северного флота активно поддерживали свои команды, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12497294@egNews