На Северном флоте состоялись очередные хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом

Хоккеисты команды штаба и управления Северного флота «К-21» обыграли со счётом 4:1 команду дивизии подводных лодок «Торнадо».

Команда Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная звезда» одержала победу над командой «Торос» центра материально-технического обеспечения Северного флота, выиграв со счётом 7:4.

Команда подводных сил «Тайфун» уступила команде «Шквал» соединения противолодочных кораблей, матч закончился со счётом 1:5. Также команда «Шквал» со счётом 8:5 выиграла хоккеистов палубной авиации «Палубник».

Хоккеисты команды соединения противовоздушной обороны «Ракета» встретились на льду с командой одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец», победу со счетом 10:4 одержала «Ракета».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время проходят завершающие игры хоккейного сезона 2023-2024 годов Северной военной хоккейной лиги. В конце апреля состоятся финальные матчи и торжественная церемония закрытия хоккейного сезона на Северном флоте.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508981@egNews