На Северном флоте состоялись очередные игры хоккейного турнира на Кубок командующего Северным флотом

В рамках чемпионата Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом состоялись очередные встреча ледовых дружин. В Североморске на льду сошлись команды «Спасатель» – управления поисковых и аварийно-спасательных работ и командой армейского корпуса Северного флота «Армеец» В захватывающей борьбе игра, завершившись со счётом 5:5.

В выходные дни в рамках регионального отборочного этапа 12 всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги состоялись хоккейные матчи в дивизионе «Лига Надежды». Команда подводных сил Северного флота «Тайфуна» победила со счётом 10:5 команду «Ракета» Кольского соединения ПВО Команда «Ракета» победила со счётом 12:2 команду «Авианосец» дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время проведения матчей Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего флотом игроки команд показали интересную и динамичную игру, собрав большое число болельщиков.

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