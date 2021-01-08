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Мурманская область. Арктика (16+)08.01.21 14:00

На Северном флоте состоялись очередные игры Северной военной хоккейной лиги

На пяти ледовых площадках в различных гарнизонах Северного флота состоялись очередные игры команд Северной военной хоккейной лиги.

Во флотской столице городе Североморске в круглогодичной ледовой арене Северного флота команда «К-21» в напряжённой борьбе одержала победу со счётом 6:2 над хоккеистами команды «Армеец» - одной из воинских частей центрального подчинения. По завершению матча начальник штаба – первый заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Владимир Гришечкин поздравил участников и болельщиков с рождеством. Хоккеисты команды «Арктика» арктической бригады одержали уверенную победу над командой «Ракета» Кольского соединения ПВО со счётом 10:0.

В Мурманске команда «Медведи» соединения подводных лодок уступила хоккеистам команды «Армата» армейского корпуса, проиграв со счётом 5:17. Команда «Авианосец» тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» выиграла со счётом 6:2 команду соединения подводных лодок «Последний аргумент».

В посёлке Печенга Мурманской области хоккеисты отдельной мотострелковой бригады «Штурм» принимали на своей ледовой площадке команду «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ. Встреча завершилась победой мотострелков со счётом 4:3.

На ледовой площадке в городе Полярный команда «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады уступила со счётом 4:6 команде соединения десантных кораблей «Абордаж».

В гарнизоне авиаторов в городе Североморск-3 команда «Палубник» палубной авиации приняла у себя дома хоккеистов команды «Торос» центра материально-технического обеспечения, авиаторы уступили со счётом 5:7.

Как сообщает пресс-служба СФ,  игры Северной военной хоккейной лиги собирают большое количество болельщиков и любителей хоккея, активно поддерживают хоккеистов и члены их семей.

 

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