На Северном флоте состоялись очередные встречи хоккейных команд

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на кубок командующего Северным флотом и отборочного этапа Ночной хоккейной лиги состоялся ряд хоккейных встреч.

В Североморске прошли четыре матча. Хоккеисты «К-21» одержали безоговорочную победу со счётом 11:0 над командой «Последний аргумент». Игроки «Петра Великого» уступили хоккеистам команды «Абордаж», проиграв 2:10. «Спасатель» со счётом 5:2 одержал победу над хоккеистами команды «Медведи».

В посёлке Спутник одноименная команда уступила команде «Арктика» со счётом 5:6.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время проведения хоккейных матчей игроки команд показали интересную и динамичную игру, собрав большое количество болельщиков и любителей хоккея.