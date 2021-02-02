На Северном флоте состоялись товарищеские матчи женских хоккейных команд

В Североморске на ледовой арене Северного флота состоялись две товарищеские встречи между любительскими женскими командами «К-21 Амазонки» Северной военной хоккейной лиги и «Красная ракета» из Санкт-Петербурга. Игры были проведены для популяризации и дальнейшего развития женского хоккея с шайбой. Команда «Красная ракета» впервые посетила Североморск по приглашению Северной военной хоккейной лиги Северного флота.

Обе игры прошли ярко и насыщено. Девушки показали высокий уровень мастерства на льду. В упорной борьбе верх одержали хоккеистки из Санкт-Петербурга с минимальным преимуществом. Матчи закончились со счётом 5:4 и 6:5 и проходили в дружеской атмосфере без нарушений правил. Традиционные пироги по итогам встречи получили обе команды.

Для игроков команды из Санкт-Петербурга на Северном флоте был организован тёплый приём, проведены экскурсии по памятным местам города-героя Мурманска, в музей Военно-воздушных сил в посёлке Сафоново и на Краснознаменную подводную лодку «К-21». Также хоккеистки посетили тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, хоккейная команда «К-21 Амазонки» была создана в прошлом году накануне Международного женского дня и является единственной женской командой Северной военной хоккейной лиги. В состав команды входят военнослужащие, служащие подразделений ведомственной охраны и гражданский персонал воинских частей и учреждений флота.

Хоккейный сезон 2020-2021 года стал для команды дебютным. «К-21 Амазонки» проведут ряд товарищеских встреч, а также примут участие в играх турнира Лиги женского хоккея в дивизионе «Владимира Мышкина». Одним из их соперников станет команда «Красная ракета».