На Северном флоте состоялись военные парады, посвящённые 81-й годовщине Великой Победы

Сегодня на Приморской площади главной базы Северного флота, города Североморска, состоялся военный парад, посвящённый 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Лучшие военнослужащие 14 бригады противолодочных кораблей Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил Северного флота под музыку Александрова «Священная война» внесли на Приморскую площадь флотской столицы Государственный Флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Парад принимал заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. От имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова он поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, участников парада и жителей Североморска с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном марше войск Североморского гарнизона приняли участие более 500 человек. В том числе военнослужащие штаба и управления Северного флота, управления 1-й дивизии противовоздушной обороны, отдельного морского инженерного полка, специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России, а также сводный женский парадный расчёт.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, торжественные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Великой Победы, прошли сегодня во всех гарнизонах Северного флота в Мурманской и Архангельской областях. Торжественные построения и праздничные концерты художественной самодеятельности были проведены сегодня и на военных базах «Арктический трилистник» на острове Земля Александры и «Северный клевер» на острове Котельный в Северном Ледовитом океане.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/1464260f-ec4f-4d0b-92e2-605ac18e07d9

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
