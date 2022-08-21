В детских поликлиниках региона вводятся дополнительные рабочие дни для проведения медицинского обследования перед поступлением в детский сад и школуВладиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.08.22 16:00

На Северном флоте состоялось показное занятие по физической подготовке

В преддверии контрольной проверки по физической подготовке военнослужащих штаба и управления Северного флота за 2022 год комиссией управления физподготовки и спорта ВС РФ с ними было проведено показное занятие по методике и организации сдачи физических упражнений. Занятие состоялось в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – города Североморска.

Инструкторы по физподготовке ознакомили военнослужащих с порядком и условиями выполнения упражнений на спортивных снарядах и предъявляемыми к ним требованиями, например, по форме одежды, а также спортивными нормативами, установленными наставлением по физподготовке.

В ходе занятия военнослужащие попробовали свои силы перед предстоящей сдачей нормативов на силу, выносливость, быстроту и ловкость в соответствии со своими возрастными группами.

Контрольная проверка по физической подготовке военнослужащих штаба Северного флота состоится в период с 22 по 25 августа. В пятницу московской комиссией будут подведены итоги и объявлен результат.

При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы. Например, альтернативой подтягивания на перекладине является жим 70-кг штанги, рывок гири 24 кг, отжимания на брусьях или в упоре лежа. Последнее упражнение имеют право выбрать военнослужащие старше 40 лет.

Выносливость военнослужащих проверяется бегом на дистанции от 1 до 3 км или плаванием на 500 метров в бассейне.

Упражнение на быстроту оцениваются по результатам, челночного бега 10х10 метров, бега на 60 или 100 метров или плавания на 50 и 100 метров.

К сдаче проверки по физподготовке привлечены все категории военнослужащих, кроме тех, кто имеет подтверждённые медицинские противопоказания, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434696@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Коллектив МОУ КОСОШ.
16.08.22 20:38
Здравствуйте, аудитория телеканала, мурманчане. Коллектив МОУ КОСОШ передает свои слова поддержки мальчику в борьбе со страшным недугом. Держись, Владислав. Мы, коллектив МОУ, тоже верим, что ты смо
Комментарий к новости:Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)22:35«Затерянные в лесах». Художественный фильм (16+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в июле значительно возросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 1,5 рубля, доллар снизился на 82 копейки-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило собираемость платежей на уровне 100% по итогам 7 месяцев 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 и 22 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 15 августа гражданам гарантируют право использовать материнский капитал для оплаты обучения детей у индивидуальных предпринимателей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика