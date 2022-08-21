На Северном флоте состоялось показное занятие по физической подготовке

В преддверии контрольной проверки по физической подготовке военнослужащих штаба и управления Северного флота за 2022 год комиссией управления физподготовки и спорта ВС РФ с ними было проведено показное занятие по методике и организации сдачи физических упражнений. Занятие состоялось в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – города Североморска.

Инструкторы по физподготовке ознакомили военнослужащих с порядком и условиями выполнения упражнений на спортивных снарядах и предъявляемыми к ним требованиями, например, по форме одежды, а также спортивными нормативами, установленными наставлением по физподготовке.

В ходе занятия военнослужащие попробовали свои силы перед предстоящей сдачей нормативов на силу, выносливость, быстроту и ловкость в соответствии со своими возрастными группами.

Контрольная проверка по физической подготовке военнослужащих штаба Северного флота состоится в период с 22 по 25 августа. В пятницу московской комиссией будут подведены итоги и объявлен результат.

При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы. Например, альтернативой подтягивания на перекладине является жим 70-кг штанги, рывок гири 24 кг, отжимания на брусьях или в упоре лежа. Последнее упражнение имеют право выбрать военнослужащие старше 40 лет.

Выносливость военнослужащих проверяется бегом на дистанции от 1 до 3 км или плаванием на 500 метров в бассейне.

Упражнение на быстроту оцениваются по результатам, челночного бега 10х10 метров, бега на 60 или 100 метров или плавания на 50 и 100 метров.

К сдаче проверки по физподготовке привлечены все категории военнослужащих, кроме тех, кто имеет подтверждённые медицинские противопоказания, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434696@egNews