На Северном флоте состоялось учение сил поисково-спасательного обеспечения

На Северном флоте завершилось контрольное тактико-специальное учение по основным задачам поисково-спасательного обеспечения с привлечением разнородных сил Северного флота и морской авиации. Учение проводилось в три этапа, в ходе которых были разыграны 9 эпизодов.

В рамках первого этапа отрабатывалось приготовление дежурных сил и их развертывание в район проведения аварийно-спасательных работ. На втором этапе осуществлялся поиск затонувшего объекта и спасение личного состава, условно терпящего бедствие на поверхности моря.

На третьем этапе учения оказывалась помощь «аварийному» судну, получившему повреждения вследствие воздействия беспилотного летательного аппарата условного противника.

Практическая часть спасательного учения прошла на тренировочном полигоне Мотовского залива, в ходе которого была проверена готовность сил флота действовать по внезапным вводным.

В учении были задействованы спасательное судно «Георгий Титов», спасательно-буксирное судно «Памир», базовый тральщик «Коломна», малый противолодочный корабль «Юнга», большой гидрографический катер «Леонид Сенчура», рейдовый водолазный катер РВК-1229 «Иван Швец», морские буксиры «Анатолий Тарасов» и «Виктор Тихонов» и авиация смешанного авиационного корпуса Северного флота – противолодочный самолет Ил-38, противолодочный вертолет Ка-27М и поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС.

С поступлением условного сигнала бедствия в штабе Северного флота был развернут поисково-спасательный пункт территориального центра управления.

Специалисты поисково-спасательного пункта отработали вопросы управления дежурными силами поисково-спасательного обеспечения флота при оказании помощи условно аварийным объектам, находящимся в море.

Первым к месту условной аварии подводной лодки прибыл экипаж противолодочного самолета Ил-38, который осуществил поиск аварийного объекта и совершил сброс светосигнальных буев, обозначив район бедствия.

Поиск затонувшего объекта с помощью магнитометра осуществил противолодочный вертолет Ка-27М. В указанные экипажем вертолета координаты были направлены дежурные силы поисково-спасательного обеспечения, а также боевые корабли.

С прибытием дежурных сил ПСО в район нахождения условно терпящей бедствие подводной лодки было организовано спасение подводников, оказавшихся на поверхности моря. Часть людей была спасена прибывшим в район поисково-спасательным вертолетом Ка-27ПС, а часть экипажем малого противолодочного корабля «Юнга» с помощью устройства массового подбора. Спасенных с поверхности моря людей впоследствии доставили на спасательное судно и рейдовый водолазный катер РВК-1229 «Иван Швец», где группы медицинского обеспечения отработали эпизоды по оказанию медицинской помощи и проведению декомпрессии в барокамере.

Допоиск затонувшего объекта осуществлялся с помощью технических средств базового тральщика «Коломна», многолучевого эхолота большого гидрографического катера «Леонид Сенчура», а затем с помощью необитаемого подводного аппарата «Марлин-350» с борта РВК-1229 «Иван Швец».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе завершающего этапа отрабатывались действия спасательных сил по оказанию помощи «аварийному» судну, получившему условные повреждения от воздействия беспилотного летательного аппарата противника.

Роль «аварийного» судна обозначало СС «Георгий Титов».

Условное возгорание в носовой части судна, повредившее электрооборудование, было ликвидировано морскими буксирами «Анатолий Тарасов» и «Виктор Тихонов». Заключительным эпизодом этого учения стала буксировка условно аварийного судна – «Георгий Титов» в пункт укрытия, в ходе которой осуществлялась передача на аварийное судно различных технических сред (электроэнергии, сжатого воздуха и т.д.) со спасательно-буксирного судна «Памир» кильватерным способом.

Учения по спасению на море на Северном флоте проводятся регулярно. Личный состав сил поисково-спасательного обеспечения совершенствует свои профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций.

