На Северном флоте состоялось учение, в котором были задействованы новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков»

На Северном флоте под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова состоялось учение по специальным видам обеспечения ВМФ. Эпизоды учения по единому замыслу разыгрывались в нескольких гарнизонах Северного флота.

В главной базе флота городе Североморске главком оценил действия специалистов технических баз вооружения центра МТО СФ при решении задач по приготовлению, подаче и погрузке на корабли ракетного и минного вооружения, в том числе крылатых ракет, с использованием плавучих кранов и автомобильных кранов. В данном эпизоде помимо специалистов центра МТО были задействованы новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

Аналогичные задачи с экипажами подводных лодок отрабатывались в пунктах базирования Гаджиево и Заозёрск.

В ходе учения практические действия по организации противоподводно-диверсионной обороны основных пунктов базирования решали силы ПДСС, которые продемонстрировали применение противодиверсионных катеров проекта 21980 П-421 и П-429, а также быстроходных лодок, при отражении нападения диверсионных групп условного противника.

Силы поисково-спасательного обеспечения отработали задачи по ликвидации пожара на судне, условно терпящем бедствие, спасения людей на море, в том числе с применением поисково-спасательных вертолётов, организации буксировки «аварийного» корабля.

Главнокомандующий ВМФ также проверил организацию противоминного обеспечения при выводе корабельных сил из пунктов базирования, работу специалистов навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, организацию медицинского обеспечения.

В позиционном районе, расположенном неподалеку от населенного пункта Кица, адмирал Николай Евменов оценил действия специалистов РЭБ Северного флота, проводивших тренировки по ведению радиоразведки и подавлению радиоэлектронных объектов условного противника на базе комплексов радиопомех «Мурманск-БН».

В ходе практических действий по аэродромному обеспечению морской авиации ВМФ на аэродроме Североморск-1 было задействовано 37 летательных аппаратов всех типов, которые осуществили около 50 вылетов.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в учении по специальным видам обеспечения ВМФ было задействовано около 50 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения и около 6 тысяч военнослужащих и служащих Северного флота.