На Северном флоте состоялся чемпионат флота зимнему офицерскому троеборью

В нём приняли участие военнослужащие различных должностных категорий, основных объединений и соединений флота. Военнослужащие были разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 40 лет и старше 40 лет. Каждой возрастной группе были определены соответствующие нормативы в трех военно-прикладных видах спорта.

Они соревновались в плавании на 100, 200 и 300 метров, лыжной гонке на 5 и 10 километров и стрельбе из пистолета Макарова.

В командном зачёте первое место завоевали военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота из команды «Гроза», второе – команда подводных сил «Тайфун». Замкнула тройку лидеров сборная Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Альбатрос».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам соревнований пять офицеров выполнили нормативы на звание «мастер спорта России», двое из них подтвердили уже имеющиеся звание, а трое выполнили впервые. Также трое североморцев выполнили норматив «кандидат в мастера спорта», шесть участников получили первый спортивный разряд.

Победители первенства примут участие в чемпионате Военно-морского флота по зимнему офицерскому троеборью.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12497102@egNews