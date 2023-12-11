На Северном флоте состоялся чемпионат по гиревому рывку

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Североморска состоялся чемпионат Северного флота по армейскому гиревому рывку. В соревнованиях приняли участие более 70 военнослужащих из основных объединений и соединений флота.

Они состязались в пяти весовых категориях в двух дисциплинах: толчке двух гирь и рывке гири. Спортсмены лёгких весовых категорий (до 73 килограммов) использовали 24-килограммовые гири, а спортсмены тяжёлых весовых категорий – 32-килограммовые.

По итогам соревнований наилучшие результаты в своих весовых категориях показали: Артём Трепачев (70 очков), Александр Назаров (188 очков), Владислав Карпов (196 очков), Абдумаъуф Кодиров (206 очков) и Юрий Колодяжев (247 очков).

В командном зачёте первое место заняла сборная смешанного авиационного корпуса «Гроза». Второе место завоевала команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, а третьей стала команда «Армата» армейского корпуса, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12490336@egNews