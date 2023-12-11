«Подари улыбку. Новый год»: благотворительная акция от Дома молодёжи«На Севере — тепло!»: в Мурманске на улице Воровского открылась традиционная новогодняя ярмарка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.12.23 09:30

На Северном флоте состоялся чемпионат по гиревому рывку

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Североморска состоялся чемпионат Северного флота по армейскому гиревому рывку. В соревнованиях приняли участие более 70 военнослужащих из основных объединений и соединений флота.

Они состязались в пяти весовых категориях в двух дисциплинах: толчке двух гирь и рывке гири. Спортсмены лёгких весовых категорий (до 73 килограммов) использовали 24-килограммовые гири, а спортсмены тяжёлых весовых категорий – 32-килограммовые.

По итогам соревнований наилучшие результаты в своих весовых категориях показали: Артём Трепачев (70 очков), Александр Назаров (188 очков), Владислав Карпов (196 очков), Абдумаъуф Кодиров (206 очков) и Юрий Колодяжев (247 очков).

В командном зачёте первое место заняла сборная смешанного авиационного корпуса «Гроза». Второе место завоевала команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, а третьей стала команда «Армата» армейского корпуса, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12490336@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)«Если я заболею...», или Что нужно знать про больничные в 2024 году?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Неизвестный». Художественный сериал, 1 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: зелёная красавица к Новому году подрастёт в цене-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 97 копеек, доллар теряет почти на 93 копейки-PRO Энергетику (18+)Расчётные организации Мурманской области задолжали АО «АтомЭнергоСбыт» более 12,5 млн рублей за потребленную электроэнергию-PRO ЖКХ (18+)Гендиректор Фонда капремонта проверила качество работ в двух домах на Октябрьской улице Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии совершенствуют законодательство о выборах и референдумах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика