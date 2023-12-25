На Северном флоте состоялся чемпионат по гиревому спорту

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота - Североморска состоялся чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине: рывок гири. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из основных объединений и соединений, а также из отдельных воинских частей Северного флота.

Гиревики состязались со снарядами 32 и 24 килограмма. Личный зачёт шёл в актив команды. Соревнования проходили в трёх возрастных группах (до 30, от 30 до 40 и свыше 40 лет) и в пяти весовых категориях (до 65, 75, 85, 95 и свыше 95 килограмм).

По итогам соревнований наилучшие результаты в своих весовых категориях, независимо от возраста показали Дмитрий Сивков (249 раз), Владислав Карпов (207 раз), Назар Наумов (211 раз), Абдумаъуф Кодиров (258 раз) и Евгений Бережной (225 раз).

Больше всего победителей было из сборной смешанного авиационного корпуса Северного флота «Гроза», занявшей первое место среди команд объединений. Вторыми стали гиревики Кольской флотилии разнородных сил – команда «Альбатрос». Третье место оказалось у подводных сил – команды «Тайфун».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, среди команд соединений лучше всех выступили военнослужащие дивизии ракетных кораблей – команда «Ураган», «серебром» отметились представители центра материально-технического обеспечения флота – сборная «Ресурс», а «бронзу» получили гиревики Беломорской военно-морской базы – команда «Авангард».

Среди отдельных частей первое место заняли гиревики отдельного морского инженерного полка – команда «Атлант», второе команда «Краб» дивизии подводных лодок.

Награждение было проведено отдельно в каждом весе и возрасте.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12492752@egNews