На Северном флоте состоялся чемпионат по гребно-парусному спорту

В Северодвинске завершился чемпионат Северного флота по гребно-парусному спорту. По итогам чемпионата золотые медали за победу по гребле на шлюпках вручены команде Беломорское военно-морской базы «Авангард», серебряные медали завоевала команда Государственного центрального морского полигона Министерства обороны Российской Федерации «Борей», а «бронза» досталась команде дивизии ракетных кораблей «Ураган».

Первое место в гребно-парусном двоеборье завоевала команда «Авангард», второе место за командой «Ураган», а тройку лидеров замкнула команда «Борей».

В чемпионате по гребно-парусному спорту приняли участие более 100 спортсменов, из них 21 выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, а также 84 участников получили первые, вторые и третьи спортивные разряды.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также в рамках чемпионата состоялся товарищеский матч по регби между командами Северного флота и Архангельской области.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12471948@egNews