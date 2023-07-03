Для жителей Мурманской области, потерявших единственное жильё, вводятся дополнительные единовременные выплатыИз-за взрывных работ будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта на дороге к Североморску
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.07.23 17:40

На Северном флоте состоялся чемпионат по гребно-парусному спорту

В Северодвинске завершился чемпионат Северного флота по гребно-парусному спорту. По итогам чемпионата золотые медали за победу по гребле на шлюпках вручены команде Беломорское военно-морской базы «Авангард», серебряные медали завоевала команда Государственного центрального морского полигона Министерства обороны Российской Федерации «Борей», а «бронза» досталась команде дивизии ракетных кораблей «Ураган».

Первое место в гребно-парусном двоеборье завоевала команда «Авангард», второе место за командой «Ураган», а тройку лидеров замкнула команда «Борей».

В чемпионате по гребно-парусному спорту приняли участие более 100 спортсменов, из них 21 выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, а также 84 участников получили первые, вторые и третьи спортивные разряды.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также в рамках чемпионата состоялся товарищеский матч по регби между командами Северного флота и Архангельской области.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12471948@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Первые полгода - полёт нормальный: как себя чувствует рынок труда и что на него влияет
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
-Правовая консультация (18+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:10«Убийства в...». Художественный сериал, сезон 6 серия 5 (16+)00:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,24 рубля, доллар подрос на 94 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика