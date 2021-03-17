На Северном флоте состоялся чемпионат по лыжным гонкам и военно-прикладному спорту. В течение двух дней представители объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота состязались в различных дисциплинах лыжного и военно-прикладного спорта.

В программу чемпионата была включена индивидуальная гонка на 10 километров, командная эстафета на дистанциях 3 и 5 километров, лыжная гонка в военной форме и лыжный марш-бросок на 5 километров с автоматом. В лыжной гонке на 10 километров спортсмены были поделены на две возрастные группы, до 35 лет и старше.

В лыжной гонке на 10 км, в возрастной группе до 35 лет и лыжном марш-броске на 5 километров с автоматом не было равных рядовому Ивану Рагуеву из команды «Гроза» армии ВВС и ПВО. В возрастной группе старше 35, в индивидуальной гонке на 10 километров первое место завоевал сержант Алексей Костюк из команды «Армата» армейского корпуса. В лыжной гонке в военной форме на 5 километров первым стал спортсмен армии ВВС и ПВО младший сержант Григорий Десятник.

Как сообщает пресс-служба СФ, в командном первенстве по лыжным гонкам первое место заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО, второе «Армата» армейского корпуса, третье «Тайфун» подводных сил.

В военно-прикладном спорте «золото» завоевала команда «Гроза» армии ВВС и ПВО, серебро «Тайфун» подводных сил, бронзу «Армата» армейского корпуса.