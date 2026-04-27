На Северном флоте состоялся чемпионат по офицерскому троеборью

На Северном флоте состоялся чемпионат по военно-спортивному многоборью — «летнее офицерское троеборье». В нём приняли участие представители основных объединений, соединений, воинских частей и штаба Северного флота.

Офицеры соревновались в стрельбе из пистолета, плавании и беге. Состязания проходили в командном и индивидуальном первенстве.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в командном зачёте в первой группе первое место заняла команда «Гроза» смешанного авиационного корпуса, второе — команда «Тайфун» подводных сил, третье — «Авангард» Беломорской военной базы.

Во второй группе победила команда «Краб» соединения подводных лодок, второе место за командой «Циклон» центра связи, тройку лидеров замкнула команда «Ресурс» материально-технического обеспечения Северного флота.

По итогам соревнований три офицера выполнили нормативы на звание «мастер спорта», четыре — «кандидат в мастера спорта», семь участников получили первый спортивный разряд.

Фото: https://mil.ru/news/5b88378e-b24b-4a33-9912-11b06595824b