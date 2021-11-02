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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 12:30

На Северном флоте состоялся чемпионат по плаванию с автоматом

В бассейне главной базы Северного флота прошли чемпионаты объединённого стратегического командования и Североморского военного гарнизона по плаванию и плаванию с автоматом, которое является военно-прикладным спортом.

В состязаниях приняли участие военнослужащие соединений и частей Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, а также штаба и управления Северного флота. Всего участвовало более 80 военнослужащих и 10 команд.

Соревнования проходили в четырех дисциплинах: плавание на 100 метров вольным стилем и брасом, а также две эстафеты 2х50 и 4х50 метров вольным стилем. После этого состоялся чемпионат по плаванию с автоматом.

Лучшие результаты продемонстрировали военнослужащие соединений и частей армии ВВС и ПВО. Рядовой Денис Шилов проплыл 100 метров с автоматом на флотском чемпионате за 1 минуту 24 секунды.

Матрос Никита Калетин стал чемпионом аналогичного первенства гарнизона с результатом 1 минута 34 секунды. На гарнизонном чемпионате по плаванию он быстрее всех проплыл стометровку вольным стилем – за 56,7 секунд, а на чемпионате Северного флота занял второе место по плаванию брассом, уступив одну секунду Денису Шилову, который преодолел четыре дорожки за победные 1 минуту 24 секунды.

Чемпионом флота по плаванию вольным стилем стал рядовой Егор Алексеев, проплывший 100 метров за 54,7 секунд. Стометровку брассом на гарнизонных соревнованиях выиграл лейтенант Алексей Тройников.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам соревнования 55 военнослужащих выполнили первый спортивный разряд, пятеро - второй и трое - третий.

В общекомандном зачёте среди объединений «золото» завоевала сборная армии ВВС и ПВО «Гроза», «серебро» досталось подводникам из команды «Тайфун», а «бронза» - армейскому корпусу. Среди соединений выиграла команда «Ураган» дивизии ракетных кораблей, второе место у команды «Арбалет», а третье – «Ресурс» центра материально-технического обеспечения флота.

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