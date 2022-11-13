На Северном флоте состоялся чемпионат по плаванию с автоматом

В спортивном центре морской и физической подготовки Североморска спортивном комплексе «Плавательный» состоялся чемпионат Северного флота по военно-прикладному спорту - плаванию с автоматом. Участники соревновались в плавании в обмундировании с автоматом на дистанции 100 метров.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие соединений и частей Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армии ВВС и ПВО, штаба и управления Северного флота и другие. Впервые в данном чемпионате приняли участие воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Всего в состязаниях участвовало 10 команд и более 70 спортсменов.

По итогам соревнования участниками выполнены различные спортивные разряды. 55 участников выполнили первый разряд, 8 - второй и 3 - третий.

Команды, участвующие в соревновании, были поделены на две группы, в первую вошли военнослужащие объединений и соединений, во вторую воинских частей и нахимовцы.

В общекомандном зачёте в первой группе «золото» завоевала команда армии ВВС и ПВО, «серебро» досталось команде подводных сил, а «бронзу» получила команда Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Во второй группе первое место заняла команда соединения разведывательных кораблей, второе дивизия ракетных кораблей, а третье воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, упражнение плавание с автоматом выполняется в военной форме одежды с оружием (АКМ или АКС) или макетом автомата. Макет автомата должен соответствовать размеру и массе не менее 2 кг, обладать отрицательной плавучестью. После проплывания дистанции судья на финише проверяет у каждого участника заплыва наличие обмундирования, снаряжения и оружия. За каждый потерянный элемент одежды или снаряжения выполненный разряд снижается на одну категорию. В случае потери оружия результат участнику не засчитывается.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12445148@egNews