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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.21 08:45

На Северном флоте состоялся чемпионат по самбо и дзюдо

В  Североморске в спортивном комплексе «Старт» состоялся чемпионат Северного флота по самбо и дзюдо.

В проведении чемпионата приняли участие: президент Федерации дзюдо Мурманской области Ринат Назмутдинов и председатель Федерации самбо Мурманской области Андрей Семиколенных.

В состязаниях приняли участие 52 спортсмена, представляющие 8 команд основных объединений и соединений флота. Участники чемпионата выступали в восьми весовых категориях. Самые лёгкие – до 53 килограмм, самые тяжёлые - свыше 100 килограмм.

Чемпионами по самбо в своих весовых категориях стали: три спортсмена из команды армейского корпуса «Армата» - Дмитрий Дашкин (до 53 кг.), Василий Никитин (до 58 кг.) и Сергей Тимонин (до 64 кг.), Айвар Идрисов из команды армии ВВС и ПВО «Гроза» (до 71 кг.), Рустам Ахмедов из команды центра материально-технического обеспечения «Ресурс» (до 79 кг.), Мехид Мурадов из команды Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» (до 88 кг.), Алексей Попов из армейского корпуса (до 98 кг.) и Георгий Булыгин из армии ВВС и ПВО (свыше 98 кг.).

В командном зачете на первом месте - команда «Гроза» армии ВВС и ПВО, второе место - за командной «Армата» армейского корпуса, на третьем месте - «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

Чемпионами по дзюдо в своих весовых категориях стали: Ильяз Назмутдинов, представляющий команду армейского корпуса (до 60 кг.), Артем Дзампаев из команды «Гроза» (до 66 кг.), Арсен Габараев из команды «Ресурс» (до 73 кг.), Илья Горбунов из армейского корпуса (до 81 кг.), Павел Яшин из команды подводных сил «Тайфун»  (до 90 кг.), два спортсмена из армии ВВС и ПВО - Александр Михайлов (до 100 кг.) и Кирилл Пшеницын (свыше 100 кг.).

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в командном зачёте на первом месте команда «Гроза» армии ВВС и ПВО, второе за командной «Армата», на третьем месте «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

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