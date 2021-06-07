На Северном флоте состоялся чемпионат по самбо и дзюдо
В Североморске в спортивном комплексе «Старт» состоялся чемпионат Северного флота по самбо и дзюдо.
В проведении чемпионата приняли участие: президент Федерации дзюдо Мурманской области Ринат Назмутдинов и председатель Федерации самбо Мурманской области Андрей Семиколенных.
В состязаниях приняли участие 52 спортсмена, представляющие 8 команд основных объединений и соединений флота. Участники чемпионата выступали в восьми весовых категориях. Самые лёгкие – до
Чемпионами по самбо в своих весовых категориях стали: три спортсмена из команды армейского корпуса «Армата» - Дмитрий Дашкин (до
В командном зачете на первом месте - команда «Гроза» армии ВВС и ПВО, второе место - за командной «Армата» армейского корпуса, на третьем месте - «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.
Чемпионами по дзюдо в своих весовых категориях стали: Ильяз Назмутдинов, представляющий команду армейского корпуса (до
Как сообщает пресс-служба Северного флота, в командном зачёте на первом месте команда «Гроза» армии ВВС и ПВО, второе за командной «Армата», на третьем месте «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.