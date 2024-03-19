На Северном флоте состоялся чемпионат по стрельбе из штатного табельного оружия

На Северном флоте состоялся чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия. В нём приняли участие более 40 представителей основных соединений, объединений и отдельных воинских частей флота.

По итогам чемпионата 27 военнослужащему были присвоены спортивные разряды по военно-прикладным видам спорта. По результатам командного зачета чемпионами в своих группах стали военнослужащие смешанного авиационного корпуса (команда «Гроза») и одной из воинских частей центрального подчинения (команда «Арбалет»).

Вторые места в группах заняли: команда «Армата» армейского корпуса и команда «Атлант» отдельного морского инженерного полка Северного флота. Бронзовыми призёрами стали команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и команда «Ураган» дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Соревнования проходили на учебно-материальной базе отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Мурманской области. Участники состязались в четырёх стрелковых упражнениях из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в программу соревнований вошли упражнения:

ПМ-1 стрельба из пистолета Макарова на 25 метров по неподвижной мишени (грудная фигура с кругами); три пробных и 10 зачётных выстрелов.

ПМ-3 стрельба из пистолета Макарова на 25 метров по неподвижной мишени (грудная фигура с кругами); три пробных и 30 зачётных выстрелов.

АК-1 стрельба из автомата одиночными выстрелами на 100 метров по мишени (грудная фигура с кругами) из положения лежа без упора; три пробных и 10 зачётных выстрелов.

АК-3 стрельба из автомата одиночными выстрелами на 100 метров по мишени (грудная фигура с кругами) из трёх положений лежа, стоя и с колена.

Всем победителям и призёрам были вручены заслуженные медали, грамоты и кубки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505137@egNews