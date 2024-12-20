На Северном флоте состоялся чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине «рывок гири»

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота прошёл чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине «рывок гири». В чемпионате приняли участие восемь команд от основных объединений и соединений. Более 70 спортсменов состязались в пяти весовых категориях в трёх возрастных группах.

По итогам состязаний были определены чемпионы Северного флота в своих весовых категориях и возрастных группах.

В весовой категории до 65 кг. чемпионские титулы завоевали Сергей Знаменщиков - команда «Атлант», Александр Назаров – команда «Гроза», Денис Савелов – команда «Тайфун».

В весовой категории до 75 кг. лучшими стали Владислав Карпов – команда «Ресурс», Алесей Мельников – личное первенство и Алексей Рябов – команда «Авангард».

В весовой категории до 85 кг. первые места завоевали Сергей Панцырев, Назар Наумов и Алексей Афонин – все спортсмены из команды «Гроза».

В весовой категории до 95 кг. чемпионами стали Абдумаруф Кодиров команда «Гроза», Павел Яшин и Александр Жуков – представители команды «Тайфун».

В весовой категории свыше 95 кг. победителями стали Дмитрий Корешов – команда «Ураган», Константин Бальчинов – команда «Гроза» и Владимир Огарков – команда «Авангард».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в командном первенстве среди объединений победу одержала команда смешанного авиационного корпуса «Гроза», среди соединений – команда дивизии ракетных кораблей «Ураган» и среди отдельных воинских частей – команда отдельного морского инженерного полка «Атлант».

В ходе чемпионата 41 спортсмен выполнил нормативы различных спортивных разрядов, в том числе 7 военнослужащих выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

Фото: https://new.mil.ru/news/16758f64-4680-4832-af08-d3eb6e475638