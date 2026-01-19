Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
19.01.26

На Северном флоте состоялся чемпионат по военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье»

На Северном флоте состоялся чемпионат флота по военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье». В нём приняли участие военнослужащие различных должностных категорий, основных объединений и соединений флота.

Военнослужащие были разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 40 лет, и старше 40 лет. Каждой возрастной группе были определены соответствующие нормативы в трёх дисциплинах. Они соревновались в плавании на 50, 100, 200 и 300 метров, лыжной гонке на 3, 5 и 10 километров и стрельбе из пистолета.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в командном зачёте среди объединений первое место завоевали военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота из команды «Гроза», второе – команда подводных сил «Тайфун». Замкнула тройку лидеров сборная Беломорской военно-морской базы Северного флота «Авангард».

Среди соединений «золото» завоевали подводники из команды «Краб», «серебро» «Циклон» Центра связи Северного флота, а «бронзу» команда «Мангуст» дивизиона надводных кораблей.

В индивидуальном зачете два офицера выполнили нормативы на звание «мастер спорта России», а шесть подтвердили уже имеющееся звание. Также трое североморцев выполнили норматив «кандидат в мастера спорта», пять участников получили первый спортивный разряд.

По результатам проведенного чемпионата лучшие спортсмены войдут в состав сборной команды и представят Северный флот на чемпионате Военно-морского флота по военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье».

 

 

