На Северном флоте состоялся чемпионат по военному многоборью

В посёлке Щукозеро на учебной базе отдельного морского инженерного полка прошёл чемпионат Северного флота по военному многоборью.

В чемпионате приняло участие 9 команд, представляющих основные объединения, соединения и отдельные воинские части флота. Все команды были разделены на 3 группы. Всего более 180 военнослужащих.

Североморцы соревновались в четырёх дисциплинах: подтягивание или подъём переворотом на перекладине, бег на 60 или 100 метров и 1 или 3 километра, а также прохождение полосы препятствий.

По итогам соревнований первые места в группах заняли: команда «Гроза» смешанного авиационного корпуса, «Циклон» центра связи Северного флота и «Атлант» отдельного морского инженерного полка.

86 человек выполнили норматив кандидата в мастера спорта по военному многоборью, а 44 военнослужащих сдали на первый спортивный разряд.

Победителям и призёрам соревнований были вручены медали, грамоты и кубки, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12530970@egNews