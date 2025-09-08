На Северном флоте состоялся чемпионат по военному многоборью

В Мурманской области на учебной базе отдельного морского инженерного полка состоялся чемпионат Северного флота по военно-прикладному виду спорта – военному многоборью (ВТ-4).

В нём приняли участие 124 военнослужащих из 9 команд объединений, соединений и отдельных воинских частей флота. Они соревновались в четырёх дисциплинах: подтягивания или подъём переворотом на перекладине, бег на 60 или 100 метров и 1 или 3 километра, а также общем контрольном упражнении на единой полосе препятствий.

По итогам соревнований среди команд объединений Северного флота первое место заняла команда «Гроза» смешанного авиационного корпуса, второе – команда подводных сил «Тайфун», третье место – команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Среди соединений и воинских частей «бронза» досталась команде «Ураган» дивизии ракетных кораблей, «серебро» – команде «Ресурс» центра материально-технического обеспечения, «золото» завоевала команда «Циклон» центра связи Северного флота.

Первое место среди отдельных воинских частей заняли подводники из команды «Краб», а второе – «Атлант» отдельного морского инженерного полка.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам соревнования 75 человек выполнили норматив кандидата в мастера спорта по военному многоборью, а 48 военнослужащих сдали на первый, второй или третий спортивный разряд.

Победителям и призёрам соревнований были вручены медали, грамоты и кубки.

Фото: https://mil.ru/news/a349586f-c1e0-4692-b723-e4bd864a330b