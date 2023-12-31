На Северном флоте состоялся чемпионат смешанного авиационного корпуса по зимнему офицерскому троеборью. Офицеры соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании и лыжной гонке. Состязания проходили в командном и индивидуальном первенстве.

Впервые на Северном флоте в чемпионате по зимнему офицерскому троеборью приняли участие военнослужащие женщины.

В командном зачёте первое место заняла команда «Палубник» отдельного корабельного истребительного полка, второе команда «Форпост» управления смешанного авиационного корпуса, третье «Касатка» корабельного истребительного авиационного полка.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в индивидуальном первенстве лучшим стал капитан Роман Тулин «Форпост», майор Михаил Васильев и старший лейтенант Егор Халистов из команды «Палубник». Среди женщин лучшие результаты показала старший матрос Елена Вторая из команды батальона радиотехнического обеспечения, лейтенант Анастасия Волкова и старший матрос Юлия Камышная из команды «Касатка».

Судейской бригада чемпионата состояла из спортивных судьей Всероссийской категории капитана Сергея Жарких и капитана Евгения Крамаренко.

По итогам проверенного чемпионата будет сформирована сборная команда смешанного авиационного корпуса, которая представит корпус на чемпионате Северного флота по зимнему офицерскому троеборью.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493860@egNews