На Северном флоте состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника

В посёлке Видяево состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника и 115-летию подводного флота.

В турнире приняло участие четыре детских команды Северной военной хоккейной лиги: «Спутник», «Торос», «Палубник» и «Морские волки», представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота.

В команду «Спутник» входят дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты, сухопутных и береговых войск, в «Торос» - центра материально-технического обеспечения, в «Палубник» - палубной авиации, в «Морские волки» подводных сил Северного флота.

Возраст юных хоккеистов составил 9-13 лет.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по результатам блиц-турнира первое место заняла команда «Спутник», второе «Торос», третье «Палубник». Победителям и участникам детского блиц-турнира по хоккею с шайбой были вручены награды и сладкие призы.

После проведения турнира юные хоккеисты побывали в спортивно-оздоровительном комплексе «Фрегат» в поселке Видяево, где посетили аквапарк и сыграли в боулинг. Так же им была представлена музейная экспозиция, посвященная 115-летию подводного флота и Дню моряка подводника.