На Северном флоте состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка подводника

В городе Гаджиево состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка подводника. В турнире приняли участие четыре детских команды Северной военной хоккейной лиги: «Тайфун», «Палубник», «Торос-1» и «Торос-2», представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота.

В команду «Тайфун» входят дети военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Северного флота, в «Торос» - центра материально-технического обеспечения, в «Палубник» - палубной авиации Северного флота.

В ходе турнира также были определены лучшие игроки в трёх номинациях. Лучшим нападающим стал Дмитрий Зиновьев из команды «Тайфун», лучшим защитником – Макар Воробьев из команды «Палубник» и лучшим вратарём – Денис Панин из команды «Торос – 1».

Возраст юных хоккеистов составил 9-13 лет.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по результатам блиц-турнира первое место заняла команда «Торос-1», второе - «Палубник», третье - «Тайфун». Победителям и участникам детского блиц-турнира по хоккею с шайбой были вручены награды и сладкие призы.

В ходе проведения турнира были развернуты выставка техники и вооружения подразделений ПДСС, выставка сувенирной продукции, организовано горячие питание и сладкий стол для участников состязаний. С самыми маленькими детьми работали аниматоры.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12458201@egNews