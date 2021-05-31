На Северном флоте состоялся детский турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню Северного флота

На ледовой арене Северного флота в городе Североморске состоялся детский турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню Северного флота. Торжественную церемонию открытия и символическое вбрасывание шайбы провел начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьёв.

В турнире приняло участие три детских команды «Металлург», «Мурманск КСШОР» и «Питоны».

В команду «Металлург» вошли дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты Северного флота и школьники из города Никель Мурманской области, в «Мурманск КСШОР» - юные хоккеисты комплексной спортивной школы олимпийского резерва, а в команду «Питоны» воспитанники мурманского Нахимовского военно-морского училища.

По результатам турнира первое место заняла команда «Мурманск КСШОР», второе «Питоны», третье «Металлург».

Заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев провел церемонию награждения. Победителям и участникам детского турнира по хоккею с шайбой были вручены награды. После церемонии награждения для юных хоккеистов было организовано чаепитие со сладостями.

В перерывах между хоккейными баталиями, перед участниками и болельщиками своё мастерство продемонстрировали учащиеся школы фигурного катания из Североморска.

Как сообщает пресс-служба СФ, в этом году будет праздноваться 288-я годовщина со Дня образования Северного флота.