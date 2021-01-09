На Северном флоте состоялся Новогодний блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги

На ледовой площадке в посёлке авиаторов Северного флота Североморск-3 состоялся Новогодний блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. В турнире приняли участие детские команды «Спутник», «Гроза», «Палубник» и «Полярные волки», представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота.

В команду «Спутник» вошли дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты, сухопутных и береговых войск, в «Грозу» - объединения ВВС и ПВО Северного флота, в «Палубник» - палубной авиации флота, в «Полярные волки» - бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил.

Игры детских команд прошли по олимпийской системе, на вылет. В соревнованиях команды были разделены на две возрастные групп. В первой группе возраст юных хоккеистов составил 8-12 лет, во второй 14-15 лет.

В командах «Спутник» и «Палубник», играли не только мальчики, но и девочки.

По результатам блиц-турнира в первой группе первое место заняла детская хоккейная команда «Спутник» морской пехоты, сухопутных и береговых войск. Второе место завоевала детская хоккейная команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», а третье - детская команда «Палубник» палубной авиации.

Во второй возрастной группе золотые медали достались детской хоккейной команде бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил «Полярные волки», серебро завоевала команда «Спутник».

Как сообщает пресс-служба СФ, на торжественной церемонии закрытия турнира присутствовали начальник штаба – первый заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Владимир Гришечкин и командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Они отметили значимость развития детского хоккея и спортивного воспитания подрастающего поколения, наградили победителей и вручили командам сладкие подарки.